札幌市内でも午後になって雪が強まってきました。手稲区から中継です。１時間ほど前から雪と風が急激に強まり、ホワイトアウトになる状態を何度も繰り返しています。今は少し弱まったように見えますが、それでも旗が大きくなびいている様子が確認できます。昼間からかなりの雪の量が降りましたので、それが風によって巻き上げられて視界が悪くなるような印象です。外に立っていますと立っていられない、むしろ倒れてしまうぐらいの