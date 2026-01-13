国務院報道弁公室が1月13日に開催した国務院政策定例ブリーフィングによると、2027年までに全国の「廃棄物ゼロ都市」建設比率は60％に達し、2035年までに「廃棄物ゼロ都市」が全面的に実現する見通しです。説明によると、「第14次五カ年計画」期間中、生態環境部は全国113都市と八つの特殊地区で「廃棄物ゼロ都市」の建設を推進し、約5600億元（約12兆7600億円）の資金を投入して、各種固体廃棄物管理プロジェクト3000件以上を実施