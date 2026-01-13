SnowManの目黒蓮（28）が13日、都内で、女優の浜辺美波（25）とダブル主演した映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩、2月6日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。原作は長月天音氏の同名小説シリーズ。葬儀が題材の作品で、納棺師の資格を持つ葬祭プランナー役を演じた。「この作品は別れや死をテーマにした作品ですが、この作品が最後に見せてくれる希望を僕も信じているし、どこかそういう希望が見てくださっ