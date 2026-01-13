1月11日、篠原涼子が主演のドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであとXX日-』（日本テレビ系）が放送を開始した。その劇中での、篠原の演技が話題となっている。「このドラマは、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇を描くサスペンスです。まじめで勤勉に生きてきた篠原さん演じる刑務官が、SixTONESのジェシーさん演じる殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく様が描かれるようです。そこに、藤木直