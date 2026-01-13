フィッシングブランド『DAIWA』を展開するグローブライド株式会社が、明石浦漁業協同組合と連携し、使用済みの漁業カゴを再資源化したクーラーボックス「クールラインα3 S2500 E」を開発しました。漁業の現場で役目を終えたプラスチックカゴを回収し、製品として再び地域に戻す「地域循環型モデル」に基づいた製品。2026年6月の発売に先駆け、2026年1月開催の「釣りフェスティバル2026 in Yokohama」などで実機が公開されます。&#