国内の女性騎手で歴代最多の通算１３８２勝を挙げ、昨年１２月１日付で調教師に転身した宮下瞳調教師＝名古屋＝は１月１３日、名古屋１２Ｒ・せり賞（Ｂ級３組、ダート９２０メートル）で、管理するコパカツ（牡４歳、父コパノリッキー）が勝利。今年元日の開業から５頭目の出走で調教師としての初勝利を決めた。今井貴大騎手の騎乗で単勝２番人気。レースは外枠から好スタートを決め、鮮やかに逃げ切った。◆宮下瞳（みや