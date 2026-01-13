歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助が１３日、都内で行われた歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２月１〜２６日）の取材会に出席した。「猿若祭」は初代猿若（中村）勘三郎が寛永元（１６２４）年に江戸歌舞伎を創始したことにちなんだ公演で、３年連続の開催となる。勘九郎は「３年連続ということで、とてもうれしく思います。いろんなことに挑戦できる場所。吉例にできるように、努力精進しないといけない」と意欲。松竹の山