再選を果たした群馬県前橋市の小川市長。語った意気込みとは？■出直し市長選で再選を果たす涙で市役所を離れ、2か月。再び、市長として戻ってきました。前橋市小川晶市長（43）「あしたから通常業務に戻りますので、とにかく働いて働いて、皆さんに結果でお返ししていきたい」12日に行われた出直し市長選挙で、2位と約1万票の差をつけ再選を果たした小川晶前橋市長。前橋市小川晶市長（43）「改めて責任の重さを感じていると