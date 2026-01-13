日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１２日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。この日は「お笑いの未来を考える会」。ダウ９００００・蓮見翔は、芸人と世間の間でお笑いに関する認識の差異が広がっていると問題提起。「僕らは元々、演劇をやっていたんですけど。演劇って絶望的に人気がないんですよ。お笑いがめちゃくちゃ僕はずっと好きで。お笑いをいっぱいやっていたら演劇の方にお客さんが来てくれるんじゃないか？と