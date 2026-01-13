道内は低気圧の影響で広い範囲で湿った雪が降っています。視界が悪くなりやすいため注意が必要です。（北本アナウンサー）「先が見えないホワイトアウトになっています」午後から強い風が吹き、吹雪となった札幌市内。１月１３日の道内は、低気圧の影響で広い範囲で湿った雪が降っています。札幌でもこのあと夜にかけて雪の降り方がさらに強まり、吹雪で視界が悪くなるホワイトアウトや路面状況の変化に注意・警戒が必要です