◆大相撲▽初場所３日目（１３日、両国国技館）幕内後半戦は際どい相撲の連続で、物言いと取り直しが相次いだ。結びから４番前の関脇・霧島（音羽山）と西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）の一番は同体で取り直しの末に、霧島に軍配。２番後の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）と小結・若元春（荒汐）の一番でも物言いがついたが、軍配通り琴桜の勝ちとなった。次の一番は、横綱・大の里（二所ノ関）の手と東前頭２枚目・宇良（木瀬）