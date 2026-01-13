WEGOの2026年春を彩るビジュアルモデルに、韓国の次世代ガールズグループKiiiKiiiが抜擢されました。デビュー前から注目を集め、音楽だけでなくファッションやビューティー分野でも存在感を放つ彼女たち。そんなKiiiKiiiが魅せるのは、ナチュラルガーリーとストリートが融合した新しい春の装い。WEGOならではの世界観とともに、ワクワクするシーズンの始まりを感じてみて&#