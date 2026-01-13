愛媛県今治市消防本部によると、13日午後5時20分ごろ、今治市の西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）下り線で、マイクロバスなど5台が絡む事故が発生した。25人を病院に搬送したが、命に別条はなく死者や重傷者はいない。