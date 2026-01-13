「健康器具を海外にレンタルして配当金を支払う」などとうたって違法な預託商法（オーナー商法）を行ったとして、愛知県警は１３日、名古屋市守山区のコンサルティング会社「ラティーナ」社長（６１）（尾張旭市）と会社役員（４１）（大阪市中央区）を詐欺と預託法違反容疑で逮捕した。県警は、社長らが２０２３年２月以降、県内を中心に約１１００人から約１６億８０００万円を集めたとみている。発表によると、２人は２３