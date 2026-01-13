ノルディックスキー・ジャンプの二階堂蓮（24＝日本ビール）が1月13日、結婚したことを自身のSNSで発表した。関係者によると、お相手は一般女性。この日に婚姻届を提出し「本日、入籍いたしました」と報告した。4日に開催されたジャンプ週間第3戦を兼ねるW杯個人14戦（オーストリア）で初勝利をつかんだばかり。ミラノ・コルティナ冬季五輪でのメダル獲得が期待されるホープが、人生の伴侶を得て初の大舞台に挑む。