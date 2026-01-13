老後破産の原因として多いのが、「知識不足のまま資産運用に手を出してしまうこと」です。年金への不安や物価上昇のニュースを耳にし、「このままでは足りない」と焦る気持ちは自然なものです。しかし、その焦りが判断を鈍らせ、結果的に大切な老後資金を減らしてしまうケースもあるのです。 老後の資産運用は、現役時代とは前提条件が大きく異なります。今回は、なぜ老後の無計画な運用が危険なのか、そして破産を遠ざけるための