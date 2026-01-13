言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、「拗音（ようおん）」のクイズです。言葉の「頭」に来るか「最後」に来るか。1文字のように聞こえて2文字で書く、あの響きを意識しながら挑戦してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うりじ□□□□どうひ□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：しょ正解は「しょ」でした。▼解説それぞれの言葉に「