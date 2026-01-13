ジル・スコットが、10年ぶりとなるニューアルバム『To Whom This May Concern』を2月13日にリリース。また、先行シングル「Pressha」を配信リリースした。 （参考：King & Prince、ヨルシカ、文藝天国、映秀。……楽曲+αで新たな価値を創造する作品表現の新潮流） 通算6作目にあたる本アルバムは、自身のレーベル Blues BabeからHuman Re Sources／The Orchardを通じてリリースされる。