仙台管区気象台発表 【画像】東北・全国の天気 東北日本海側では雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなっています。１４日明け方にかけて暴風雪に、１４日夕方にかけて高波に警戒してください。また、東北日本海側を中心に、１３日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］１３日は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進み、寒冷前線が東北