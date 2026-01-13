元御前崎市長も憤り 中部電力が再稼働を目指す浜岡原発の審査で、基準地震動のデータを不正に操作した問題を巡り、原子力規制委員会が14日、都内で開かれます。審査がやり直しとなった場合、再稼働が遠のくのは避けられず、地元関係者らは厳しい目で規制委の判断を待ち受けます。 【写真を見る】「言語道断」「廃炉にすべき」浜岡原発データ不正問題 14日に規制委が議論へ 地元政治家・原告団からも厳しい声噴出 ＝