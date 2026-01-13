¿¦°÷¤ÎÂà¿¦Áê¼¡¤°¡ÄÌò¾ì¤Î°ÂÄê²½¤â¸øÌó¤Ë 2026Ç¯3·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Åì°ËÆ¦Ä®Ä¹Áªµó¤Ë¡¢¸½Ìò¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ®Ä¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Åì°ËÆ¦Ä®µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÎëÌÚ¿­ÏÂ»á ¡ãÅì°ËÆ¦Ä® ÎëÌÚ¿­ÏÂÄ®µÄ¡ä ¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤¬³Î¼Â¤À¤È¤¤¤¦Ä®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ³Î¼Â¤Ê¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê»Üºö¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤¬Ä®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡× 13Æü¤ËÅì°ËÆ¦Ä®Ä®Ä¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î