¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©Ì±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Ï¥¬¥­È¯Á÷Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡×"½°±¡²ò»¶ÏÀ"¤Ë»ÔÄ¹Áª¹µ¤¨¤ë¿þÌî»ÔÁª´É¤¬·üÇ° ¡áÀÅ²¬ °ìÊý¡¢¸©Æâ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Î²ò»¶¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ãÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡ä ¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤«¤Ê¤êÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÆüÄø¤¬¸·¤·¤¯