「お守り」のタワーに不具合 静岡県内には現在、100基以上の津波避難タワーが設置されています。想定される南海トラフ巨大地震では、津波から命を守る手段のひとつとして期待されていますが、いま、管理の面で課題を抱えています。 【写真を見る】命守る「お守り」に老朽化の影…県内100基超「津波避難タワー」維持管理の課題浮き彫りに【わたしの防災】 地域防災の日に行われた訓練。浜松市の馬郡町会場とな