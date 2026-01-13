¹ñ»º¥ì¥â¥óÈ¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¤ÎÃÏ¡¦Ç®³¤¤«¤é¿·¥Ö¥é¥ó¥É 1·î13Æü¤ËÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ì¥â¥ó¡Ö°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ®³¤»Ô¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡× »ÀÌ£¤¬¶¯¤¯¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡×¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢´Ä¶­¤ËÍ¥¤·¤¤ºÏÇÝÊýË¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ñ»º¥ì¥â¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëÇ®³¤»Ô¤Ç1·î13Æü¸á¸å¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡×¡£¶¯¤¤»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢°ËÆ¦¡¦ÅìÉôÃÏ°è¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹