13ÆüÍ¼Êý¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÄäÎ±½ê¤ÇÄä»ß¤·¤è¤¦¤È¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢60Âå¤Î½÷À­¤¬¼ÖÆâ¤ÇÅ¾ÅÝ¤··Ú½ý¤òÉé¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÃæÅç3ÃúÌÜ¤ÎÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¸©Æ»¤Ç40ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÄäÎ±½ê¤ÇÄä»ß¤·¤è¤¦¤È¥Ö¥ìー¥­¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢60Âå¤Î½÷À­¤¬¼ÖÆâ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·´é¤Ê¤É¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì