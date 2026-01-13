お笑い芸人の餅田コシヒカリさんが自身のSNSを通じて、結婚したことを報告しました。 【写真を見る】【 餅田コシヒカリ 】結婚を報告「リングが第二関節で詰まった時は焦りました」純白の打掛とドレスに祝福集まる餅田さんは、純白の打掛とドレスでインスタグラムに4ポーズを投稿。打掛では旦那さまに身を寄せて恥じらいつつ微笑み、ドレスでは花束を掲げて奔放な笑顔を見せるなど、幸せいっぱいの姿を披露しています。