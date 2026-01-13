元TBSアナウンサーで、フリーアナウンサー・久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。ネット上では、04年3月に放送された「ニュースステーション」最終回での発言が話題となっている。久米さんは最後のあいさつで「民間放送というのは、かなり脆弱で弱くて、危険なものなんですけど。僕はこの民間放送が大好きというか、もう愛していると言ってもいいんです」と切り出し