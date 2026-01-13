取材に応じる星稜高の清水空跳＝13日、味の素ナショナルトレーニングセンター日本陸連が20歳未満の有力選手を対象に実施した合宿が13日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで報道陣に公開され、昨年男子100メートルで10秒00の高校新記録をマークした清水空跳（石川・星稜高）は「今年は日本選手権で優勝。9秒台も出したい」と高い目標を掲げた。合宿ではバランスボールを使った体幹強化や、他種目の練習にも取