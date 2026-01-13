「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）関脇高安（３５）＝田子ノ浦＝が窮地から逆転し、２勝１敗と白星を先行させた。大栄翔（追手風）と激しく突き合い、土俵際に押し込まれたが、相手の左を手繰り、さらに柔道の一本背負いのように体を反転して投げを決めた。決まり手は「かいなひねり」だった。高安は「ちょっと下がりましたが我慢できました。うまく腕が取れたので思い切って投げました」と振り返った。「幕下