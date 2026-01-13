カトパンこと加藤綾子アナウンサーのモノマネなどで知られる餅田コシヒカリ（３１）が１３日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。餅田はモノマネ芸人として活躍する一方で小野島徹と「駆け抜けて軽トラ」を結成するも、２５年に解散。フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」の「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」での部活ネタや加藤アナらのモノマネで人気者となった。インス