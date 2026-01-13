JR九州によりますと、きょう13日午後7時すぎ、鹿児島中央駅に停車していた指宿枕崎線・山川駅行きの普通列車で、車両のドアが閉まらないトラブルが起きました。 このため、乗客は別の車両に乗り、27分遅れで鹿児島中央駅を出発しました。トラブルの詳しい原因は分かっていません。 この影響で、指宿枕崎線は鹿児島中央駅と山川駅の間で運行に遅れが出ています。 ・ ・ ・