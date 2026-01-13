ÀÖ¿§Åô´ôÉì»ÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¾®³Ø¹»¤«¤é¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢´ôÉìÆî½ð¤Ï13Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±»Ô¡¢¶µÍ¡ÅÚ²°²Å¿ðÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2021Ç¯4·î¤´¤í¡Á25Ç¯11·î¡¢»ÔÎ©Å°ÌÀ¤µ¤¯¤é¾®¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È7ËÜ¤È¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¥±¡¼¥¹1¸Ä¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯11·î¡¢´ôÉì»ÔÆâ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¡ÖÉÑÈË¤Ë³Ú´ï¤òÇä¤ê¤ËÍè¤ëÉÔ¿³¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È