¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢º£·î23Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ3¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¸õÊäÍÊÎ©¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÞ¤¬Â¿¤¯¡¢ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡¢º£·î23ÆüÍ½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¡£ÁíÁªµó¤Ïº£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅêÉ¼¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍè·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅêÉ¼¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸©Æâ³ÆÁªµó¶è¤Î¹½