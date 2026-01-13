高市首相は、来日した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談し、首脳同士が行き来する「シャトル外交」を継続していくことなどで一致しました。高市首相：大統領および韓国代表団を私の故郷、奈良にお迎えすることができた。皆さまを歓迎したい。韓国・李在明大統領：尊敬する高市総理のふるさとである奈良でお会いできるのは、特別な意味合いをもっていると思う。本当にうれしく思う。日韓首脳会談は13日午後、高市首相の地