齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。1月12日（月）の放送回では、ゲストのトム・ブラウンを交え、彼らとの深い絆を感じさせるエピソードが語られた。【映像】ヒコロヒー「エレベーターの中で泣いてもうて…」収録直後の涙のワケ苦楽を共にした盟友との絆この日はトム・ブラウンと峯岸みなみをゲストに迎え、芸能界で経験したピンチの切り抜け方を語り合う「芸能界もしも