ØMIが、1月28日発売のEP『THE FUSION』を発売に先駆けて1月26日に配信リリースする。 （参考：SKY-HI、YOSHIKI、三代目JSB ØMIはどんなグループを育て上げる？トップランカーのキャリアが滲み出るプロデュース術の特色） 前作『ANSWER..』から約4年ぶりとなる同作品は、さまざまなキャリアを持つ異色のアーティストと融合することで、新たなエンターテイメントを創造するプ