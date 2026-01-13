¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～2026Ç¯1·î17Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³] 2 - 1 [¥¢¥Ê ¥«¥ê¥ó¥¹¥«¥ä] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝÂè2Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢Âè8¥·ー¥É¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³¤È¥¢¥Ê ¥«¥ê¥ó¥¹¥«¥ä¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1