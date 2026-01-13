¿·³ãÃæ±û½ð¤Ï13Æü¸á¸å¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤Ç´ä¼ê¸©¤Ë½»¤àÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃË(30)¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¡¦ÅÄÌîÈªÂ¼¤Ë½»¤àÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃË(30)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï13Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¤«¤é2»þ40Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î·úÊªÆâ¤ÇÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë20ÂåÃËÀ­¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±°Õ¤òÆÀ¤º¤ËÀ­Åª¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ¤±