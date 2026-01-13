衆議院を解散する案が政権内で検討されていることを受け、立憲民主党の安住幹事長は「党利党略で、極めて非常識だ」と批判しました。立憲民主党安住幹事長「国民に届くはずの本予算を先送りしてまで、支持が高いから有権者に自分に入れろという、言わんばかりの態度は決して容認できるものではありません。国民生活を犠牲にした解散・総選挙に対して強い憤りを感じております」また、衆議院の解散報道をめぐり、安住幹事長は13日