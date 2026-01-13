神事「寒中みそぎ」で、冷水を浴びて身を清める下帯姿の「行修者」＝13日夜、北海道木古内町の佐女川神社北海道木古内町の佐女川神社で190年以上続く豊漁豊作祈願の神事「寒中みそぎ」が13日、3日間の日程で始まり、「行修者」と呼ばれる若者4人が下帯姿で冷水を浴びせ合い、身を清めた。13日午後7時ごろ、雪が舞う境内で「えいっ」と叫びながら交代で背中に水を浴びせた。いてつく寒さの中、水をかけられても腕を組んで微動だ