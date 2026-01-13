＜大相撲初場所＞◇三日目◇13日◇東京・両国国技館【映像】驚異のスタイル 19歳のイケメン力士（全身）身長186センチ、体重103キロのスタイル抜群力士が土俵に上がると、その存在感たっぷりな姿に相撲ファンから熱い視線が注がれた。この19歳力士のスラっとした体型を受け、「人気急上昇中の若手俳優？」「スラっとし過ぎ」など驚きのリアクションも寄せられていた。まだ観客もまばらな序二段の取組で注目度の高さを窺わせた