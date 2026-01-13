TBSの宇賀神メグアナウンサーが1月10日、Instagramを更新。《今年初のギターは、BlurのSong2を少し弾いてみました》とつづり、愛用のギターを演奏する動画を公開した。Blur（ブラー）は、1990年代の「ブリットポップ」ブームを象徴するバンドで、Oasis（オアシス）のライバルとされた存在。「Song2」は1997年にリリースされたブラーの代表曲で、世界中でヒットした。「宇賀神アナは筋金入りのロック好きで、小学生の頃から聴い