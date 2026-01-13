フリーアナウンサーの久米宏さんが、1月1日に肺がんで亡くなっていたと、13日に所属事務所が公表した。81歳だった。《久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います》などと、具体的なエピソードがつづられている。「久米さんは、19