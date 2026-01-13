三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル・ØMIが、1月28日に発売を予定しているEP『THE FUSION』のリリースに先駆け、1月26日から配信リリースされることを発表した。加えて、同作の収録内容および特典絵柄が解禁となった。今作は、様々なキャリアを持つ異色のアーティストと融合することで、新たなエンターテイメントを創造するプロジェクト“THE FUSION”の集大成になっているという。すでにシングルとして配信されている「Purple