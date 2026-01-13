É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£±«¤ÎÃæ¡¢É×¤¬±Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È¡£µ¢ÂðÄ¾¸å¤Ë¤Õ¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¡È°ãÏÂ´¶¡É¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤Î²È»ö¤Î·Á¤ò¤½¤Ã¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¨¡¨¡¡£ ±«¤Îµ¢Ï© Í§¿Í¤È¤ÎÇã¤¤Êªµ¢¤ê¡¢¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤È±«¤¬Íî¤Á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀöÂõÊª¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È°ì½Ö¤è¤®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×¤«¤é¡Ö±«¤À¤«¤é·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤è¡£µ¢¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Í¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡¢ÉÔ°Â¤â¤¹¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ê¤éÀöÂõÊª¤âÊ¿µ¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ß