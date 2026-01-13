ノルディックスキー・ジャンプ男子で２月のミラノ・コルティナ五輪で代表入りが期待され、金メダル候補に挙げられる二階堂蓮（日本ビール）が１３日、自身のインスタグラムを更新し、「本日、入籍いたしました」と記し、結婚したことを報告した。令和８年１月１３日と記された婚姻届の上に指輪２つが並べられている写真と、薬指に指輪をした妻とみられる人との左手の写真の２枚を投稿した。二階堂は今季のＷ杯個人第１４戦で