カトパンこと加藤綾子アナウンサーのモノマネなどで知られる餅田コシヒカリ（３１）が１３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。一般男性と結婚したことを電撃発表した。女性の大厄３３歳（数え年）を迎える餅田は「私、４年半付き合ってる彼がいるんですけど、今日、初めてお伝えするんですけど、結婚しました」といきなり発表。司会の明石家さんま始め共演者が「え〜っ！？」と驚くと、「