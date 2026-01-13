〈《追悼》中森明菜が新幹線の車内で歌い、ビートたけしは「生放送中に脱ぎ始めて…」久米宏さんが語っていた『ザ・ベストテン』の“ありえない舞台裏”〉から続くフリーアナウンサーの久米宏さんが、1月1日に肺がんのため死去していたことが分かった。享年81。【秘蔵写真】実はイケメン…約30年前の“メガネを取った”久米宏さん久米さんは、『ぴったしカン・カン』『ザ・ベストテン』（ともにTBS系）、『ニュースステーショ