群馬県前橋市長選挙を終え一夜あけた13日、再選した小川晶氏が市役所で当選証書を受け取り改めて、意気込みを語りました。前橋市長に再選した小川晶氏は選挙を終え一夜明けた13日、前橋市役所で当選証書を受け取りました。今回の選挙は既婚者の男性職員と複数回ホテルを利用していた問題を受け小川氏が辞職したことにともなうもので、小川氏はこの問題を改めて陳謝した上で給食無償化など1期目の実績をアピールし、再選を果たしま