フリーアナウンサーの久米宏さんが、1月1日に肺がんのため死去していたことが分かった。享年81。【秘蔵写真】実はイケメン…約30年前の“メガネを取った”久米宏さん久米さんは、『ぴったしカン・カン』『ザ・ベストテン』（ともにTBS系）、『ニュースステーション』（テレビ朝日系）など、数々の伝説的な番組を担当。テレビ業界の常識や前提を覆し、革新的な手法で番組を作り上げていった久米さんはしばしば、“テレビを変え